Фильм «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди выйдет в онлайне 9 июля

Журналисты издания Forbes сообщили, что цифровая премьера «Байкеров» с Остином Батлером и Томом Харди состоится 9 июля. Картина появится на стримингах спустя чуть менее месяца из-за того, что за полторы недели собрала в прокате всего $ 17,7 млн при бюджете в $ 40 млн.

Напомним, лента посвящена вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду. Вместе с Харди и Батлером в ленте сыграли Джоди Комер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Дэймон Херриман, Тоби Уоллес, Эмори Коэн и Норман Ридус.

Кресло режиссёра картины занял Джефф Николс («Огнестрельные истории», «В сияющем городе»). Продюсерами фильма выступили Сара Грин, Арнон Милчен и Брайан Кавана-Джонс.

Премьера «Байкеров» в мировом прокате состоялась 21 июня.