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Рэпер Канье Уэст прилетел в Москву — Яна Рудковская

Рэпер Канье Уэст прилетел в Москву — Яна Рудковская
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Продюсер и телеведущая Яна Рудковская сообщила в своём телеграм-канале, что американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Подтверждений тому несколько: сначала артиста заметили вместе с дизайнером Гошей Рубчинским около отеля «Националь», а затем — в подземке у Красной площади.

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Вероятнее всего, рэпер решил посетить Россию, поскольку главный дизайнер его бренда Yeezy Гоша Рубчинский на этой неделе отпраздновал свой 40-летний юбилей. По данным СМИ, мероприятие проходило в ресторане «Белуга».

Многие предполагают, что Канье Уэст также выступит с концертом на стадионе «Лужники», однако официального анонса пока не было.

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