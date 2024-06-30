Рэпер Канье Уэст прилетел в Москву — Яна Рудковская

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская сообщила в своём телеграм-канале, что американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Подтверждений тому несколько: сначала артиста заметили вместе с дизайнером Гошей Рубчинским около отеля «Националь», а затем — в подземке у Красной площади.

Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках!

Вероятнее всего, рэпер решил посетить Россию, поскольку главный дизайнер его бренда Yeezy Гоша Рубчинский на этой неделе отпраздновал свой 40-летний юбилей. По данным СМИ, мероприятие проходило в ресторане «Белуга».

Многие предполагают, что Канье Уэст также выступит с концертом на стадионе «Лужники», однако официального анонса пока не было.