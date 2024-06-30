ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стала известна реальная причина приезда Канье Уэста в Россию

Стала известна реальная причина приезда Канье Уэста в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву: артиста сначала заметили вместе с дизайнером Гошей Рубчинским около отеля «Националь», а затем — в подземке у Красной площади. Ряд изданий предположили, что знаменитость посетила Россию с целью выступить в «Лужниках», однако реальная причина крылась в другом.

Агент Рубчинсого подтвердил журналистам издания SHOT, что рэпер прилетел в Москву сугубо для празднования 40-летнего юбилея модельера. Отмечается, что сначала друзья погуляют по столице, после чего переместятся в некую закрытую от посторонних глаз локацию.

Накануне Рубчинский устроил в честь своего дня рождения банкет в ресторане «Белуга». На нём как раз присутствовал Канье Уэст вместе с родственниками и близкими друзьями главного дизайнера бренда Yeezy.

Материалы по теме
Рэпер Канье Уэст прилетел в Москву — Яна Рудковская
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android