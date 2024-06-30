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Сборы фильма «Непослушники» с Гошей Куценко превысили 200 млн рублей

Сборы фильма «Непослушники» с Гошей Куценко превысили 200 млн рублей
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На этой неделе сборы ленты «Непослушники» с Гошей Куценко в кинотеатрах России превысили 200 млн рублей. Для достижения такой цифры фильму понадобилось три с половиной недели — премьера состоялась 6 июня.

Фото: «Фонд Кино»

Картина повествует о Саше Чёрном, который переходит на путь исправления и становится монахом в монастыре под руководством отца Анатолия. Поворотный момент в сюжете наступает с прибытием четверых беспокойных сирот, за воспитание которых берётся Саша. Фильм продолжает сюжет предыдущих частей: «Непослушника» и «Непослушника 2».

Ещё в актёрский состав картины вошли Екатерина Новокрещёнова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Фёдор Скальский, Мирон Вальц и другие. Кресло режиссёра занял Владимир Котт («Непослушник»).

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