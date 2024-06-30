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Россиянам рассказали, как правильно пользоваться смартфоном в жару

Россиянам рассказали, как правильно пользоваться смартфоном в жару
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Представители Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали россиянам, как правильно пользоваться смартфоном в жару. Специалисты крайне не рекомендуют помещать устройство под прямые солнечные лучи и оставлять его в запертой машине.

Также нагрев гаджета провоцируют неоригинальные аксессуары, беспроводные зарядки и чехлы из слишком плотных материалов. Если смартфон нагреется до 50-60 градусов, то это чревато снижением производительности батареи.

Чтобы защитить внутренние компоненты смартфона от перегрева на зарядке, рекомендуем убрать устройство в тень, закрыть все приложения и заблокировать экран.

Ещё в жаркую погоду эксперты советуют отключить Bluetooth, Wi-Fi и GPS, так как данные функции потребляют много энергии. Для наиболее быстрого охлаждения девайса необходимо перевести его в «Режим полёта». Категорически не стоит помещать гаджет в холодильник, поскольку резкий перепад температур может повредить электронные компоненты и создать конденсат.

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