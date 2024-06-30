Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка с 30 июня по 1 июля
В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.
Карты, действующие с 30 июня по 1 июля, выглядят следующим образом:
- KYB в разделе Legal
- TG Leaders в разделе Specials
- Tokenomics expert в разделе PR & Team.
Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить пассивный заработок.
С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 мск.
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