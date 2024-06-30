В Escape from tarkov появятся награды за жалобы на читеров

Разработчики реалистичного шутера Escape from Tarkov из студии Battlestate Games сделали объявление. Команда заявила, что была вынуждена внести корректировки в план обновлений тайтла, поэтому теперь апдейт 0.14.9.5, который собирались выпустить в июне, выйдет только в начале июля.

Его главным нововведением станет вознаграждение за жалобы на читеров. Если отчёт игрока подтвердится и нечестный пользователь понесёт наказание, то доносчику полагается компенсация, размер которой пока не раскрывается.

Другие изменения

Соло-игроки смогут запускать PvE-режим на локальном компьютере;

Добавят линейку внутриигровых квестов «Ностальгия»;

Добавят механику избранных предметов;

Улучшат поведения ЧВК-ботов в PvE-режиме;

Добавят новые наборы одежды у Барахольщика;

Добавят возможность самоличного вайпа PvE-аккаунта.

Дата выхода апдейта 0.14.9.5 ещё неизвестна.