Вышла демонстрация русской озвучки Wolfenstein: The New Order

Студия профессионального дубляжа Mechanics VoiceOver опубликовала ролик с демонстрацией русской озвучки кровавого шутера Wolfenstein: The New Order. В начале видео показана кат-сцена с участием Би Джея Бласковица и Фридриха Келлера, голоса которым подарили Иван Савоськин и Сергей Чихачёв соответственно.

Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver | R.G. MVO. Права на видео принадлежат Bethesda.

Представители команды отметили, что почти весь материал уже готов и даже записана большая часть озвучки. При самом оптимистичном раскладке русская локализация может выйти до конца этого года.

Роли озвучивали:

Би Джей Бласковиц — Иван Савоськин ;

; Аня Олива — Светлана Кузнецова ;

; Пробст Вайат — Юрий Романов ;

; Фергюс Рид — Филипп Волошин ;

; Тэкла — Кристина Шерман ;

; Джей — Андрей Бархударов ;

; Бабушка — Ираида Зимонина ;

; Дедушка — Алексей Дик.

События The New Order разворачиваются в альтернативной вселенной, в которой нацистской Германии, совершившей технологический скачок, удалось выиграть Вторую мировую войну. Начало игры происходит в 1946 году, когда главный герой получает травму головы во время штурма немецкой крепости.