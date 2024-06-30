Вышла демонстрация русской озвучки Wolfenstein: The New Order

Студия профессионального дубляжа Mechanics VoiceOver опубликовала ролик с демонстрацией русской озвучки кровавого шутера Wolfenstein: The New Order. В начале видео показана кат-сцена с участием Би Джея Бласковица и Фридриха Келлера, голоса которым подарили Иван Савоськин и Сергей Чихачёв соответственно.
Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver | R.G. MVO. Права на видео принадлежат Bethesda.
Представители команды отметили, что почти весь материал уже готов и даже записана большая часть озвучки. При самом оптимистичном раскладке русская локализация может выйти до конца этого года.
Роли озвучивали:
- Би Джей Бласковиц — Иван Савоськин;
- Аня Олива — Светлана Кузнецова;
- Пробст Вайат — Юрий Романов;
- Фергюс Рид — Филипп Волошин;
- Тэкла — Кристина Шерман;
- Джей — Андрей Бархударов;
- Бабушка — Ираида Зимонина;
- Дедушка — Алексей Дик.
События The New Order разворачиваются в альтернативной вселенной, в которой нацистской Германии, совершившей технологический скачок, удалось выиграть Вторую мировую войну. Начало игры происходит в 1946 году, когда главный герой получает травму головы во время штурма немецкой крепости.