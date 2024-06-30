Steam поставил новый рекорд — онлайн превысил 36,8 млн человек одновременно

30 июля цифровой магазин Steam в очередной раз поставил рекорд по пиковому онлайну пользователей — в сервисе одновременно находилось 36,8 млн человек. Данный результат позволил установить абсолютный рекорд за всю историю платформы.

Предыдущий рекорд Steam поставил в середине марта — 36 млн человек. Судя по всему, у платформы есть большие шансы сегодня пробить отметку в 37 млн пользователей, поскольку их число продолжает расти.

Фото: SteamDB

Причём из этого огромного числа в играх находилось около 11,65 млн геймеров: у остальных пользователей площадки программа запуска была запущена на фоне. Что касается самых популярных игр на площадке в этот день, то первое место занимает Counter-Strike 2 более чем с 1,37 млн игроков, второе — Dota 2 с 723 тыс. человек, а третье — PUBG: Battlegrounds с 661 тыс. пользователей.