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«Я не собираюсь стоять в стороне»: блогера MrBeast раскритиковали за помощь людям в видео

«Я не собираюсь стоять в стороне»: блогера MrBeast раскритиковали за помощь людям в видео
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Самый популярный блогер MrBeast часто выпускает на своём канале ролики, в которых помогает нуждающимся людям. К примеру, в последнем видео он построил 100 домов для семей из Южной Америки, чьи предыдущие жилищные условия были опасны для жизни.

Однако многие начали критиковать блогера за это. По их мнению, данными вопросами должно заниматься государство. В свою очередь, MrBeast ответил хейтерам, что не собирается стоять в стороне.

Видео доступно на YouTube-канале MrBeast. Права на видео принадлежат MrBeast.

Когда мы помогаем людям (излечиваем 1000 слепых, строим 100 домов, 100 колодцев и т. д.), некоторые начинают злиться и говорить, что этим должен заниматься не я, а правительства. Да, в идеальном мире эти проблемы решает не блогер, однако я не собираюсь просто стоять в стороне и ничего не делать.

Напомним, в начале июня Джимми MrBeast Дональдсон официально стал самым популярным блогером на YouTube.

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