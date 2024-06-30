«Иди траву потрогай»: стример Братишкин высказался о комьюнити Elden Ring

Недавно Elden Ring получила первое и единственное дополнение под названием Shadow of the Erdtree. Столь знаменательное событие в индустрии не могли пропустить и стримеры, поэтому огромной толпой ринулись проходить игру.

Одним из них стал Владимир bratishkinoff Семенюк (2,9 млн фолловеров на Twitch). После игры в Elden Ring он высказался по поводу комьюнити тайтла, назвав многих его представителей токсичными и «вечно ноющими ублюдками».

Давайте поясним один момент. В игре есть механики хилок, бафов, прокачки и призыва маунтов. Почему я не могу пользоваться ими? Только потому, что какой-то [...] решил эти механики не использовать, а теперь сидит и всем рассказывает, как надо играть?

Стример отметил, что говорит не про всех фанатов экшена. В данном случае речь идёт только про тех людей, которые постоянно критикуют других геймеров за их способ игры, называя его «неправильным» и «казуальным».

Никто не обязан играть так, чтобы попадать под твои стандарты… Иди траву на улице потрогай, нетакуся не казуальный.

Сама Elden Ring, как и DLC, доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.