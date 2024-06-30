Хоррор «Тихое место: День первый» заработал за первые выходные $ 53 млн в США

Пару дней назад состоялась премьера хоррора «Тихое место: День первый». За первые выходные картина заработала в США $ 53 млн — это рекорд для франшизы. На момент написания новости данные о прибыли фильма в мировом прокате отсутствуют.

Напомним, бюджет хоррора составил $ 67 млн. Чтобы окупиться и начать приносить прибыль, картине необходимо заработать не менее $ 135 млн.

«Тихое место: День первый» рассказывает о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке — на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров. Хронометраж картины составил 1 час и 40 минут.

Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, работавший над «Свиньёй» с Николасом Кейджем.