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Мировые сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 1 млрд

Мировые сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 1 млрд
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30 июня сборы мультфильма «Головоломка 2» в мировом прокате превысили $ 1 млрд. Для достижения такой цифры анимационной картине понадобилось две с половиной недели — её премьера состоялась 14-го числа.

Напомним, мультфильм ещё в конце прошлой недели стал самой кассовой лентой 2024 года — он обошёл по заработку «Дюну 2» с её $ 711 млн. Также он стал наиболее прибыльным фильмом за весь год в США.

Производственный бюджет картины составил $ 200 млн. Мультфильм уже полностью окупился и приносит Pixar исключительно прибыль.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

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