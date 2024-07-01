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Съёмки перезапуска «Горца» с Генри Кавиллом стартуют в январе 2025 года

Съёмки перезапуска «Горца» с Генри Кавиллом стартуют в январе 2025 года
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Издание Collider сообщило, что съёмочный процесс перезапуска фильма «Горец» с Генри Кавиллом в главной роли стартует в январе 2025 года. Производство развернётся в Шотландии.

По словам Чада Стахелски, режиссёра ленты, в ближайшее время он отправится в Шотландию, чтобы осмотреть места съёмок ленты.

Мы начинаем съёмки в январе в Шотландии, поэтому скоро я отправлюсь туда для разведки.

Производством ленты займётся компания Summit Entertainment. Сценаристами фильма выступают Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, оба известны по «Железному человеку» и «Крейвену-охотнику». В главной роли — Генри Кавилл, звезда «Ведьмака» и исполнитель роли Супермена в старой киновселенной DC.

Оригинальный «Горец» с Кристофером Ламбертом в главной роли вышел в 1986 году.

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