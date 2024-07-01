«По сути, это как 8 фильмов»: Майя Хоук — о работе над пятым сезоном «Очень странных дел»

Актриса Майя Хоук, играющая Робин Бакли в сериале «Очень странные дела», немного рассказала о работе над пятым и финальным сезоном шоу. По её словам, создаётся ощущение, будто идёт производство сразу восьми фильмов.

По словам Хоук, авторы проекта вкладывают в него очень много сил и времени. Масштаб сопоставим с полноценными картинами.

«На написание каждого сезона уходит много времени, и на его съёмки. По сути, мы снимаем 8 фильмов».

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. Он завершит сериал и поставит точку в истории, начатой ещё в первом сезоне. В конце четвёртого сезона все главные герои сошлись вместе и увидели, что главная битва ещё впереди.

Точную дату выхода братья Даффер, создатели шоу, пока не называют.