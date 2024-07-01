ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«По сути, это как 8 фильмов»: Майя Хоук — о работе над пятым сезоном «Очень странных дел»

«По сути, это как 8 фильмов»: Майя Хоук — о работе над пятым сезоном «Очень странных дел»
Комментарии

Актриса Майя Хоук, играющая Робин Бакли в сериале «Очень странные дела», немного рассказала о работе над пятым и финальным сезоном шоу. По её словам, создаётся ощущение, будто идёт производство сразу восьми фильмов.

По словам Хоук, авторы проекта вкладывают в него очень много сил и времени. Масштаб сопоставим с полноценными картинами.

«На написание каждого сезона уходит много времени, и на его съёмки. По сути, мы снимаем 8 фильмов».

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. Он завершит сериал и поставит точку в истории, начатой ещё в первом сезоне. В конце четвёртого сезона все главные герои сошлись вместе и увидели, что главная битва ещё впереди.

Точную дату выхода братья Даффер, создатели шоу, пока не называют.

Материалы по теме
«Ведьмак» от мира мыльных опер. Обзор третьего сезона «Бриджертонов» от Netflix
«Ведьмак» от мира мыльных опер. Обзор третьего сезона «Бриджертонов» от Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android