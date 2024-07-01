ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла третья серия четвёртого сезона сериала «Дом дракона»

Вышла третья серия четвёртого сезона сериала «Дом дракона»
Комментарии

Сегодня на HBO состоялась премьера третьего эпизода четвёртого сезона сериала «Дом дракона». Серию уже можно посмотреть в сервисе, однако в России он не работает. Эпизод длится 1 час 6 минут.

Всего второй сезон предложит восемь эпизодов. Третья серия продолжает показывать напряжённые отношения и вражду Хайтауэров и Таргариенов.

Финальный и восьмой эпизод выйдет 5 августа. Шоу уже продлили на третий сезон. Он продолжит события второго.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

Материалы по теме
«Ведьмак» от мира мыльных опер. Обзор третьего сезона «Бриджертонов» от Netflix
«Ведьмак» от мира мыльных опер. Обзор третьего сезона «Бриджертонов» от Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android