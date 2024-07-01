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Эксперт дал неочевидные советы для того, чтобы смартфон не тормозил

Эксперт дал неочевидные советы для того, чтобы смартфон не тормозил
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Ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков рассказал газете «Известия» об одной неочевидной функции, которая поможет сделать так, чтобы смартфон не тормозил.

По его словам, для этого можно включать на смартфоне автоматическую очистку кеша. Также эксперт рекомендует изменять разрешение медиафайлов и регулярно удалять ненужные снимки, ролики и скриншоты.

Также существует кэш в браузерах — это копии контента, который вы посмотрели в интернете. Кэш помогает экономить время на открытие сайтов: если страница, которую вы смотрите, уже есть в кэше, браузер мгновенно откроет её. Для того чтобы избавиться от него, пользователям нужно зайти в браузер и очистить историю за всё время.

Для экономии времени специалист рекомендует использовать приложения-клиннеры для очистки памяти на смартфоне. Это нужно для того, чтобы не очищать всё вручную.

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