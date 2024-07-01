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В дубляже «Дома дракона» заменят двух актёров — голоса Деймона и Мисарии

Актёр дубляжа Юрий Романов, официальный голос Деймона Таргариена из сериала «Дом дракона» в дубляже «Амедиатеки», в социальных сетях рассказал, что вторая серия второго сезона стала для него последней в роли персонажа.

Причина — студия «Кравец-рекордз» сняла жену Юрия, Ульяну, с роли Мисарии. По словам Романова, случилось это внезапно. Переговоры с главой студии не прошли успешно, и он заменил актрису.

Я, в свою очередь, не нахожу возможным дальше сотрудничать со студией, которая может по невнятным причинам лишить актрису роли посреди сериала. Жаль вот так прерывать сотрудничество, но ни в «Доме дракона», ни в других проектах студии вы нас больше не услышите. Для меня потерять роль в дубляже любимого актёра — Мэтта Смита — очень тяжело. Но после такого неуважения к актёрам я не вижу никаких вариантов продолжения работы.

Юрий отметил, что на протяжении работы над первым сезоном никаких проблем не возникало.