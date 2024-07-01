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«Три богатыря. Ни дня без подвига» снова возглавил кинопрокат в России за уикенд

«Три богатыря. Ни дня без подвига» снова возглавил кинопрокат в России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» снова стал лидером кинопроката России за прошедшие выходные. Проект собрал 39,4 млн рублей.

На втором месте — музыкальная комедия «Тур с Иванушками», собравшая 18,6 млн рублей за минувшие выходные. Третью строчку рейтинга заняла комедия Георгия Малкова и Максима Максимова «Бывший в помощь», собравшая 17,9 млн рублей за уикенд.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» — спецвыпуск о приключении богатырей, состоящий из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.

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