«Три богатыря. Ни дня без подвига» снова возглавил кинопрокат в России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» снова стал лидером кинопроката России за прошедшие выходные. Проект собрал 39,4 млн рублей.

На втором месте — музыкальная комедия «Тур с Иванушками», собравшая 18,6 млн рублей за минувшие выходные. Третью строчку рейтинга заняла комедия Георгия Малкова и Максима Максимова «Бывший в помощь», собравшая 17,9 млн рублей за уикенд.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» — спецвыпуск о приключении богатырей, состоящий из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.