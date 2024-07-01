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World of Tanks Blitz заработала больше $ 1 млрд за 10 лет существования

World of Tanks Blitz заработала больше $ 1 млрд за 10 лет существования
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Генеральный менеджер MS-1 Studios (Wargaming) Тейн Лайман в интервью VentureBeat рассказал, что World of Tanks Blitz смогла заработать более $ 1 млрд за 10 лет с момента релиза — игра вышла 26 июня 2014 года.

По словам Лаймана, игру скачали более 180 млн раз. Он отметил, что это число, как и полученная прибыль — безумные.

Ещё Тейн ответил на вопрос, чего игра достигла за 10 лет существования, помимо очевидных графических и геймплейных улучшений. Лайман рассказал про кроссплатформенность.

Игра полностью кроссплатформенна. Мы выпустили её для Switch, Steam, macOS и мобильных платформ. Ещё за эти годы мы проделали большую работу как с небольшими, так и с крупными графическими обновлениями.

World of Tanks Blitz представляет собой условно-бесплатную многопользовательскую игру, разработанную и выпущенную компанией Wargaming. Blitz практически полностью повторяет геймплей World of Tanks и включает в себя многие её элементы.

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