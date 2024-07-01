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Вышел мод, позволяющий пройти аддон Shadow of the Erdtree для Elden Ring в кооперативе

Вышел мод, позволяющий пройти аддон Shadow of the Erdtree для Elden Ring в кооперативе
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Незадолго после релиза Elden Ring энтузиасты выпустили для игры мод, добавляющий в неё бесшовный кооператив. То есть хардкорный экшен буквально можно было пройти вместе с другом или друзьями от начала и до конца (включая битвы с боссами).

Подобный мод уже выпустили для свежего дополнения Shadow of the Erdtree. Теперь изучить Земли теней и сразиться с новыми сложными боссами можно в компании друзей до шести человек. Вероятно, с таким количеством игроков прохождение должно стать заметно проще.

Расширение Shadow of the Erdtree вышло чуть больше недели назад и получило массу тёплых отзывов от геймеров и критиков. Дополнение стало самым высокооценённым в истории, набрав целых 95 баллов на Metacritic.

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