Начались съёмки исторической драмы «Рождение империи» о Петре I с Милошем Биковичем

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки исторической драмы «Рождение империи» о Петре I. Проект создаётся при участии телеканала «Россия», компании «Централ Партнёршип» и при поддержке Фонда Кино.

Байопик о Петре I расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

В «Рождении империи» сыграли Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Милош Бикович, Ксения Утехина, Алексей Гуськов, Александр Яценко и другие. Продюсерами значатся Леонид Верещагин и Никита Михалков, а автором сценария выступает Андрей Золотарёв.

Выход фильма в прокат запланирован на 2026 год.