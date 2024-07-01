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В «Телеграме» появились скрытые посты — их можно оплатить «Звёздами»

В «Телеграме» появились скрытые посты — их можно оплатить «Звёздами»
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30 июня для «Телеграма» вышло крупное обновление, связанное с монетизацией. Отныне авторы каналов могут публиковать скрытые фото и видео с возможностью разблокировки за валюту под названием «Звёзды». Стоимость тех или иных публикаций определяют сами создатели контента.

Интересно, что владельцы каналов будут получать всё те же «Звёзды», которые можно потратить на криптовалюту Toncoin через платформу Fragment или на рекламу собственного паблика, чтобы привлечь новую аудиторию. Администрация «Телеграма» отметила, что в этой схеме практически нет никаких встроенных комиссий или других скрытых платежей.

Помимо оплаты «Звёздами», в популярный мессенджер добавили геометки для «Историй», а подписчики Premium теперь могут добавлять к постам полноценные виджеты со ссылками. С полным списком обновления для «Телеграма» можно ознакомиться на официальном сайте сервиса.

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