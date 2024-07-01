ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России началось производство мультфильма «Дюймовочка» по сказке Ханса Андерсена

В России началось производство мультфильма «Дюймовочка» по сказке Ханса Андерсена
Аудио-версия:
Комментарии

Российская студия Magic Factory начала работу над мультфильмом «Дюймовочка». В начале июля началось производство сценария, а релиз анимационной картины запланирован на 2026 год.

«Дюймовочка» адаптирует историю знаменитой сказки Ханса Кристиана Андерсена. Авторы планируют дополнить оригинальный сюжет новыми персонажами, а самой главной героине придётся столкнуться со множеством искушений и препятствий современного мира. Ожидается, что проект будет выполнен в 3D-технике c использованием собственных разработок студии.

Генеральный директор Magic Factory Сергей Демчев также заявил, что главную героиню озвучит популярная актриса жанра стенд-ап, однако не назвал её имени. По его словам, Дюймовочка в будущем мультфильме будет более уверенной и напористой, чем в оригинальной сказке.

Материалы по теме
Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота
Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android