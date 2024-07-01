В России началось производство мультфильма «Дюймовочка» по сказке Ханса Андерсена

Российская студия Magic Factory начала работу над мультфильмом «Дюймовочка». В начале июля началось производство сценария, а релиз анимационной картины запланирован на 2026 год.

«Дюймовочка» адаптирует историю знаменитой сказки Ханса Кристиана Андерсена. Авторы планируют дополнить оригинальный сюжет новыми персонажами, а самой главной героине придётся столкнуться со множеством искушений и препятствий современного мира. Ожидается, что проект будет выполнен в 3D-технике c использованием собственных разработок студии.

Генеральный директор Magic Factory Сергей Демчев также заявил, что главную героиню озвучит популярная актриса жанра стенд-ап, однако не назвал её имени. По его словам, Дюймовочка в будущем мультфильме будет более уверенной и напористой, чем в оригинальной сказке.