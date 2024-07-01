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Второй сезон сериала Бедные смеются, богатые плачут на ТНТ: съёмки, кадры со съёмок, когда выйдет, актёры, дата выхода

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
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Телеканал ТНТ и компания Good Story Media приступили к работе над продолжением мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут». Премьера второго сезона сериала состоится уже этой осенью, в нём будет 16 эпизодов.

События второго сезона шоу станут прямым продолжением истории о жителях огромного особняка на Рублёвке. К главным ролям вернулись все основные актёры: Полина Денисова (Катя), Михаил Сотников (Михаил),
Александр Самойленко (Сергей), Алёна Хмельницкая (Елена), Серафима Соловьева (Ирина), Владислав Ветров (Аркадий), Саша Стоун (Артём) и другие.

К режиссуре вернулись Владислав Николаев, Анна Лобанова, Наталия Вагонова и Сергей Куваев, а сценаристами вновь выступили Марина Никольская, Алексей Малышев, Анна Борисова, Павел Суитин и Наталия Вагонова.

Кадры со съёмок второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут»

Фото: ТНТ/Good Story Media

Фото: ТНТ/Good Story Media

Фото: ТНТ/Good Story Media

Фото: ТНТ/Good Story Media

Фото: ТНТ/Good Story Media

Фото: ТНТ/Good Story Media

Фото: ТНТ/Good Story Media

Фото: ТНТ/Good Story Media

Фото: ТНТ/Good Story Media

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