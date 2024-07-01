«Чувствуется смиренность после поражения»: тренер VP по Dota 2 — про отборочные к TI 2024

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Сергей G Брагин высказался о поражении команды в отборочных к The International 2024, а также предположил, что может вернуть веру болельщиков в «медведей».

Провал Virtus.pro на квалификациях к главному турниру года по «Доте» стал одной из сенсаций отборочных. Брагин признался, что негативные эмоции, вызванные этим выступлением, в первую очередь связаны не с результатом, а с тем, как коллектив сыграл:

Чувствуется смиренность после поражения. Проигрывать вообще не весело, а проигрывать квалификации на The International — это больно, это печально. Есть разница в том, как ты проигрываешь. Эти квалификации оставили такие негативные эмоции не из-за того, что мы проиграли две серии, а из-за того, как мы их проиграли. Это самое обидное. Самое большое наказание для нас всех — это вот так сыграть. Мы сами себя за это прикончим.

Однако вскоре «медведи» вновь получат шанс себя проявить на международном чемпионате Riyadh Masters 2024. Наставник VP надеется, что его команде удастся показать интересную игру:

Сложно оценивать, что всех удовлетворит. В первую очередь мне кажется, люди наслаждаются не результатом, а эмоциями, которые они получают. Если игра интересная, если мы показываем что-то, что кому-то нравится, может быть, это возродит веру болельщиков в нас.