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Режиссёры «Войны бесконечности» и «Финала» хотели снять «Мстителей 5» — Marvel отказалась

Режиссёры «Войны бесконечности» и «Финала» хотели снять «Мстителей 5» — Marvel отказалась
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Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер поделился новой информацией о грядущих «Мстителях 5». По его данным, свои услуги для режиссуры предлагали братья Руссо — именно они поставили «Войну бесконечности» и «Финал», два самых успешных кинокомикса в индустрии. Однако продюсеры Marvel отказались от предложения.

Одна из главных причин отказа — новый боевик братьев Руссо «Электрический штат» для Netflix. Бюджет ленты разросся до гигантских $ 370 млн из-за забастовок в 2023 году и дальнейших пересъёмок.

Сейчас фаворитом на пост режиссёра «Мстителей 5» остаётся Шон Леви, известный по «Очень странным делам» и грядущему «Дэдпулу и Росомахе», хотя сам инсайдер Снайдер считается это маловероятным. Ожидается, что следующие «Мстители» вновь станут дилогией: первый фильм запустит цепочку важнейших для киновселенной событий, которые завершатся во второй картине. Съёмки должны начаться уже в 2025 году.

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