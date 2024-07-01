В «Ведьмаке 3» нашли вырезанную концовку с предательством Йеннифэр

21 мая CD Projekt RED выпустила The Witcher 3 REDkit — инструментарий для создания глобальных модификаций для культового «Ведьмака 3». Редактор доступен всем желающим, в том числе в Steam — нечто подобное использовали разработчики во время производства знаменитой RPG.

Спустя месяц моддеры обнаружили в файлах игры расширенную концовку, посвящённую Йеннифэр. В ней девушка предаёт Ложу Чародеек ради спасения Цири — благодаря этому Маргариту, Фрингилью и Филиппу арестовывает Эмгыр. Интересно, что вырезанные сцены оказались практически готовыми: они полностью озвучены и анимированы, однако всё же не вошли в финальную версию проекта.

Видео доступно на YouTube-канале xLetalis. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Судя по всему, студия CD Projekt RED вырезала вариант с предательством Ложи Чародеек в самом конце разработки, когда основная часть работы над ним была завершена. С чем связано решение авторов, неизвестно.