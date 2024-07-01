Владельцу «Инстаграма»* и «Фейсбука»* грозит штраф до $ 13,5 млрд из-за сбора данных

Европейская комиссия обвинила компанию Meta* в нарушении цифровых антимонопольных законов, принятых весной 2023 года. Всё дело в экономической модели «Инстаграма»* и «Фейсбука», которая предлагает пользователям оплачивать ежемесячную подписку за доступ без рекламы или использовать соцсети бесплатно, предоставляя свои данные для таргетированных предложений.

По данным Европейской комиссии, владельцы популярнейших соцсетей буквально вынуждают аудиторию делиться с компанией своими данными, ведь каких-либо серьёзных аналогов у приложений нет. В ведомстве заявили, что Meta* обязана либо предложить пользователям достойную альтернативу своим продуктам, либо создать ещё одну бесплатную модель «Инстаграма»* и «Фейсбука»*, которая не будет собирать столько данных о своей аудитории.

Европейская комиссия проведёт расследование об ответных действиях компании Марка Цукерберга до апреля 2025 года. Если до этого срока Meta* не выполнит требования ведомства, корпорации грозит гигантский штраф в размере 10% годовой выручки — речь идёт примерно о $ 13,5 млрд.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.