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По «Клинку, рассекающему демонов» снимут три фильма — они завершат сюжет аниме

По «Клинку, рассекающему демонов» снимут три фильма — они завершат сюжет аниме
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Компании Crunchyroll и Sony Pictures объявили о разработке сразу трёх полнометражных анимационных фильмов по вселенной аниме «Клинок, рассекающий демонов». Они выйдут друг за другом в кинотеатрах по всему миру, даты премьеры у картин пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат Crunchyroll.

Грядущая трилогия полнометражных фильмов завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося 30 июня 2024-го. Сериал рассказывает о подростке по имени Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов после того, как всю его семью убил демон, а его младшая сестра Нэдзуко сама превращается в демона.

В Crunchyroll заверили, что подойдут к производству картин с большим трепетом и предоставят фанатам именно то завершение, на которое они рассчитывают.

В читательском топе «Клинок» занял первое место:
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