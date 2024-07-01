Трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта выйдет 9 июля

Компания Paramount Pictures и портал Vanity Fair опубликовали материал, посвящённый фильму «Гладиатор 2». Журналисты опубликовали интервью с исполнителями главных ролей — Полом Мескалем и Педро Паскалем — и режиссёром ленты Ридли Скоттом.

Вместе с этим издание показало первые кадры из продолжения одного из самых известных фильмов Голливуда, назвав дату выхода первого трейлера. Его можно будет посмотреть уже 9 июля — судя по всему, он во многом будет состоять из тех самых кадров, которые уже показали отдельно. Точное время выхода ролика неизвестно.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября 2024 года. События ленты развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора.