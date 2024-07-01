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Суд Москвы взыскал с Google 10 млрд рублей в пользу российской ООО «Гугл»

Суд Москвы взыскал с Google 10 млрд рублей в пользу российской ООО «Гугл»
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Арбитражный суд Москвы взыскал с компании Google 10 млрд рублей в пользу дочерней компании ООО «Гугл». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зал суда.

Суд признал незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей. В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО «Гугл».

Представители Google International LLC требования суда не признали. Они заявили, что на момент принятия решения о выплате дивидендов на счетах «Гугла» было 19 млрд рублей, а после выплаты осталось ещё 14 млрд.

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