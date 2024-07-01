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Глеб kiyotaka Зырянов из 9Pandas переведён в запас команды по Dota 2

Глеб kiyotaka Зырянов из 9Pandas переведён в запас команды по Dota 2
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Мидер российского состава 9Pandas по Dota 2 Глеб kiyotaka Зырянов переведён в инактив клуба. Информация об этом появилась в социальных сетях «панд».

Как сообщается в анонсе, киберспортсмен выставлен на трансфер. Представители киберспортивной организации 9Pandas отметили, что решение было принято по обоюдному согласию. Кто заменит kiyotaka в ростере, пока неизвестно.

Состав 9Pandas по «Доте» на данный момент:

  1. Михаил Darklord^ Блинов;
  2. TBD;
  3. Альберт Alberkaaa Черноиванов;
  4. Олег sayuw Каленбет;
  5. Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Зырянов выступал за 9Pandas с момента появления клуба на про-сцене Dota 2 в 2023 году. В январе 2024 года 19-летний про-игрок перешёл в L1GA TEAM, однако менее чем через месяц он вернулся к «пандам» в состав.

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