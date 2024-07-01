Вышел трейлер первой части шестого сезона сериала «Кобра Кай» — премьера 18 июля

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер первой части шестого сезона сериала «Кобра Кай». Она выйдет уже 18 июля, а вторая половина появится в стриминговом сервисе только 28 ноября. После этого авторы выпустят полнометражный фильм, который завершит историю персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Кобра Кай» основан на фильме «Парень-каратист» 1984 года. Шоу рассказывает о школе карате под названием «Кобра Кай», которую открыл некогда успешный спортсмен Джонни Лоуренс, ныне опустившийся и перебивающийся случайным заработками.

Главные роли в сериале играют Ральф Мачио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья и Джейкоб Бертран, а исполнительным продюсером выступает Уилл Смит.