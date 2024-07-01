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Российская драма «Королевство» получила две награды на кинофестивале в Греции

Российская драма «Королевство» получила две награды на кинофестивале в Греции
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29 июня в Афинах завершился Международный фестиваль независимого кино Cinergio. На нём сразу две награды получил российский фильм «Королевство» постановщицы Татьяны Рахмановой. Фильм рассказывает о группе воспитанников детского дома, которая снимает на пару дней дорогой коттедж и не хочет покидать его по окончании аренды.

Так, отечественная картина участвовала в конкурсной программе смотра и удостоилась званий в двух категориях. Ивана Решетняка признали «Лучшим актёром», а награду за «Лучший монтаж» получил Дмитрий Новосельцев.

Премьера «Королевства» состоялась в 2023 году на российском кинофестивале «Маяк». Производством картины занималась киностудия «СТВ ЛАБ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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