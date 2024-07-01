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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix
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Онлайн-кинотеатр Netflix сообщил о старте производства второго сезона сериала «Ван Пис». Съёмки вновь пройдут в Кейптауне, столице Южно-Африканской Республики. Сколько они продлятся, неизвестно, однако премьера продолжения может состояться уже в 2025 году.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли в экранизации One Piece вновь исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечает в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.

Сериал «Ван Пис» (One Piece) рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван Пис», чтобы стать королём пиратов. Оригинальное аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор — за 35 лет вышло более 1000 эпизодов.

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