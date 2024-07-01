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Вышел новый трейлер психологического триллера «Ловушка» от М. Найта Шьямалана

Вышел новый трейлер психологического триллера «Ловушка» от М. Найта Шьямалана
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала уже второй трейлер психологического детектива «Ловушка» от знаменитого режиссёра М. Найта Шьямалана («Шестое чувство», «Неуязвимый»). Премьера ленты в кинотеатрах по всему миру состоится 9 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Сюжет картины расскажет об отце и дочери, которые приходят на концерт и узнают, что его организовали специально для поимки серийного убийцы. Однако загвоздка состоит в том, что главный герой и есть тот самый киллер, на которого ведут охоту.

Главные роли в фильме сыграли Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»), Ариэль Джой Донохью («Друг в океане»), Хейли Миллз («Поллианна»), Эллисон Пилл («Опасная игра Слоун») и дочь режиссёра Салека Шьямалан.

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