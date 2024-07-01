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Стали известны таланты русскоязычной студии освещения Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Стали известны таланты русскоязычной студии освещения Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Турнирный оператор FISSURE представил список талантов, которые будут заниматься официальным русскоязычным освещением международного турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

Всего ивент в Эр-Рияде на русском языке будут освещать 19 человек, среди которых есть комментаторы, аналитики, ведущие и интервьюер.

Студия освещения Riyadh Masters 2024 по «Доте»:

  • Дмитрий Zloba Иринчук (ведущий);
  • Василиса Vasilisa Чернова (ведущий);
  • Полина mash1na Машина (интервьюер);
  • Халед sQreen Эль-Хаббаш (аналитик);
  • Станислав 633 Глушан (аналитик);
  • Дмитрий UnderShock Большаков (аналитик);
  • Олег LastHero Демидович (аналитик);
  • Дмитрий Inmate Филинов (аналитик);
  • Роман RoMaLL1ka Цырин (аналитик);
  • Рустам Adekvat Мавлютов (комментатор);
  • Арсений ArsZeeqq Усов (комментатор);
  • Алексей Lex Филиппов (комментатор);
  • Никита 4ce Котков (комментатор);
  • Ернар Mantis Уразбаев (комментатор);
  • Антон Grayne Афанасенко (комментатор);
  • Никита Sheyl Демешов (комментатор);
  • Михаил Tom Amot Кутузов (комментатор);
  • Владимир Double D Вылегжанин (комментатор);
  • Максим Shachlo Абрамовских (комментатор).

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 21 июля 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 5 млн.

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