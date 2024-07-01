Кевин Костнер прокомментировал неудачный старт вестерна «Горизонты» в прокате

27 июня в мировых кинотеатрах состоялась премьера фильма «Горизонты: Часть 1» — вестерна Кевина Костнера с ним же в главной роли. Бюджет картины оценивается примерно в $ 100 млн, из которых примерно $ 38 млн вложил сам автор ленты.

По итогам первых выходных лента заработала всего лишь около $ 11 млн — это довольно слабый старт для фильма с таким бюджетом. При этом сам Кевин Костнер не видит в этом ничего катастрофического. Для него самое главное, что «Горизонты» сохранили авторское видение, хотя актёр был бы рад, если бы лента стартовала более успешно.

Я уже снимался в фильмах, и такое [слабый старт] с ними иногда происходит. Если мы будем обращать на это пристальное внимание, то обязательно разочаруемся. Я очень рад, что «Горизонты» выглядят так, как они выглядят — и так они будут выглядеть до конца своей жизни. И это для меня самое важное. Хотел бы я, чтобы фильм стартовал очень, очень успешно? Конечно, мне бы этого хотелось. Моё эго хотело бы этого, всем бы этого хотелось. Но больше всего меня радует то, что фильм, о котором мы с вами говорим, выглядит так, как я хочу.

Уже 15 августа в прокат выйдет вторая часть серии «Горизонтов», которая также доберётся и до России.