ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России стартовали съёмки фантастического сериала «Сигма» от ТВ-3

В России стартовали съёмки фантастического сериала «Сигма» от ТВ-3
Комментарии

Телеканал ТВ-3 объявил о старте съёмок фантастического детективного сериала «Сигма». Премьера шоу состоится в новом телесезоне, точная дата выхода станет известна позже.

Сюжет сериала расскажет о специальном подразделении «Сигма», расследующем самые загадочные происшествия, которые одновременно сугубо реальны и фантастичны. Героям предстоит отыскать временной портал в прошлое, столкнуться с организацией, способной украсть человеческую личность, и спасти мир от вторжения искусственного интеллекта.

Главные роли в проекте исполняют Андрей Фролов («Небо»), Ирина Горячева («Убойная сила»), Александра Хромова («Мир! Дружба! Жвачка!») и Николай Коротаев («Академия»). Режиссёром проекта выступает Дмитрий Сорокин, известный по «Уловкам разума».

Материалы по теме
Третья серия «Дома дракона» готовит к великой битве и шокирует проблемами
Третья серия «Дома дракона» готовит к великой битве и шокирует проблемами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android