В России стартовали съёмки фантастического сериала «Сигма» от ТВ-3

Телеканал ТВ-3 объявил о старте съёмок фантастического детективного сериала «Сигма». Премьера шоу состоится в новом телесезоне, точная дата выхода станет известна позже.

Сюжет сериала расскажет о специальном подразделении «Сигма», расследующем самые загадочные происшествия, которые одновременно сугубо реальны и фантастичны. Героям предстоит отыскать временной портал в прошлое, столкнуться с организацией, способной украсть человеческую личность, и спасти мир от вторжения искусственного интеллекта.

Главные роли в проекте исполняют Андрей Фролов («Небо»), Ирина Горячева («Убойная сила»), Александра Хромова («Мир! Дружба! Жвачка!») и Николай Коротаев («Академия»). Режиссёром проекта выступает Дмитрий Сорокин, известный по «Уловкам разума».