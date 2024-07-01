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Капитан G2 Esports по Counter-Strike 2 исключён из основного состава команды

Капитан G2 Esports Расмус HooXi Нилсен переведён в запас состава по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Нилсен представлял G2 Esports на профессиональной сцене CS2 практически два года. Месяц назад киберспортсмен из-за свадьбы сестры пропустил топ-турнир IEM Dallas 2024, где состав G2 со стендином занял первое место. Кто заменит датского про-игрока, пока неизвестно.

Состав G2 Esports на данный момент:

Илья m0NESY Осипов;

Никола NiKo Ковач;

Неманья huNter- Ковач;

Марио Malbsmd Самаоя;

Виктор TaZ Войтас (тренер).

Ранее состав G2 Esports покинул Неманья nexa Исакович. На его место пришёл бывший игрок североамериканской команды M80 Марио Malbsmd Самаоя. Ближайшим турниром для нового ростера G2 станет Esports World Cup 2024 по CS2.