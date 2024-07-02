ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новую часть Resident Evil действительно разрабатывают

Новую часть Resident Evil действительно разрабатывают
Аудио-версия:
Комментарии

Во время своей прошедшей ночной презентации Capcom подтвердила разработку новой части Resident Evil. Анонс сделал Коси Наканиси, ранее руководивший созданием Resident Evil: Revelations и Resident Evil 7.

По словам Наканиси, ему было трудно понять, что должно выйти после седьмой номерной части, однако он вместе с командой проделал отличную работу, чтобы это определить.

Было очень сложно понять, что делать после седьмой части. Но мы нащупали идею — и она амбициозная.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Capcom.

По слухам, новая часть Resident Evil будет связана с последними двумя. Хоть история семьи Уинтерс подошла к концу, отголоски их сюжета отразятся и на новой части. Инсайдеры говорили о Крисе Редфилде в лице главного героя. Другие говорили про возвращение Леона Кеннеди.

Материалы по теме
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июле 2024 года
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июле 2024 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android