Звезда «Властелина колец» Доминик Монаган рассказал, какая игра поразила его в своё время

В свежем интервью изданию GameSpot звезда «Властелина колец» Доминик Монаган рассказал, что игрой, которая поразила его в своё время, стала GTA 3. Актёр подчеркнул, что проект Rockstar показал ему, что игры могут выглядеть и работать на таком высоком уровне.

По словам Монагана, в детстве он время от времени играл в какие-то игры, однако вместо этого он предпочитал гулять с друзьями или выступать на сцене. Но затем, в 2002 году, он переехал в Лос-Анджелес, а Элайджа Вуд, сыгравший Фродо во «Властелине колец», посоветовал купить ему PS2. С тех пор у Монагана началась геймерская жизнь.

Я люблю мелочи, такие как в GTA 3. Я стал действительно хорош, или мне казалось, что я стал действительно хорош в вождении. Я думаю, что GTA 3 стала для меня большим поворотным моментом. Тогда я подумал: «О, я и не подозревал, что игры сейчас достигли такого уровня».

По словам Доминика, с тех самых пор он активно играет в видеоигры и с радостью проводит в них свободное время.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GameSpot.