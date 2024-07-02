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Resident Evil 7 вышла на iPhone 15 Pro и iPad

Resident Evil 7 вышла на iPhone 15 Pro и iPad
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Сегодня Resident Evil 7, как и обещала Capcom, вышла на iPhone 15 Pro, iPad и Mac с чипом M1 (не старше 2020 года выпуска). Игру уже можно приобрести в App Store.

Для всех желающих пролог игры доступен бесплатно, а для продолжения прохождения нужно купить сурвайвал-хоррор.

Фото: App Store

Resident Evil 7 стала первой игрой серии, отошедшей от привычной концепции. Тайтл получил вид от первого лица и ещё больший упор на хоррор-составляющую. Сюжет рассказывал про Итана Уинтерса, который отправляется на поиски своей пропавшей жены и забредает в Луизиану, в поместье семьи Бейкер. Там Итан сталкивается с настоящим ужасом в виде мутантов, и пытается спасти супругу, при этом выживая сам.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Capcom.

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