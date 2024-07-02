Третий сезон «Медведя» набрал 5,4 млн просмотров за четыре дня — это рекорд для Hulu

Несколько дней назад вышел третий сезон популярного сериала «Медведь». Как оказалось, зрители его очень сильно ждали. За первые четыре дня после выхода сезон набрал 5,4 млн просмотров.

В СМИ отметили, что это рекордный показатель в истории Hulu среди сериалов. До этого никакое шоу не могло похвастаться такими результатами, которых достиг «Медведь».

Сам сериал посвящён шеф-повару Кармену Берзатто, которому в наследство от брата достаётся ресторанчик The Beef. Карми не хочет продавать это место и планирует сделать из него великое заведение, которое будет радовать людей вкусной едой и приносить прибыль.

Главные роли в шоу сыграли Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Макрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс и другие.