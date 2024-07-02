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Режиссёр фильма «Бедные-несчастные» назвал Джесси Племонса одним из величайших актёров

Режиссёр фильма «Бедные-несчастные» назвал Джесси Племонса одним из величайших актёров
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Режиссёр Йоргос Лантимос, снявший фильмы «Бедные-несчастные», «Фаворитка» и «Виды доброты», рассказал, что считает Джесси Племонса одним из величайших актёров своего поколения.

Лантимос очень рад работать вместе с Племонсом. Он подчеркнул, что они как раз уже трудятся над следующим совместным проектом, подробностей которого пока нет.

Я думаю, что он один из величайших актёров своего поколения. Мы уже вместе работаем над ещё одним фильмом.

«Виды доброты», в котором снялись Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Хонг Чау, Джо Элви и другие, вышла в американский прокат 21 июня. Кстати, на 77-м Каннском кинофестивале Племонс получил награду за лучшую мужскую роль в этой картине.

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