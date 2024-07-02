Боевик «Игра киллера» с Дэйвом Батистой официально выйдет в России 12 сентября

Кинокомпания Global Film опубликовала дублированный трейлер боевика «Игра киллера» с Дэйвом Батистой в главной роли. Также стало известно, что картина получил официальный прокат в России — он стартует 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат LIONSGATE.

Лента расскажет о киллере Джо Флуде, у которого врачи обнаруживают неизлечимую болезнь. Чтобы избежать мучительной смерти, главный герой решает нанять других киллеров для убийства самого себя, однако по какой-то причине исполнители нападают на его бывшую девушку.

Вместе с Батистой в ленте сыграли София Бутелла, Бен Кингсли, Скотт Эдкинс, Терри Крюс, Дэниэл Бернхард, Марко Сарор, Антония Деспла, Шейна Уэст, Люси Корк и другие. Режиссёром картины выступил Дж. Дж. Перри.

Премьера ленты в США состоится 13 сентября.