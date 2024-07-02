Продажи смартфона Huawei Pura 70 в России оказались на 35% выше, чем у Huawei P60

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что продажи смартфона Huawei Pura 70 в России оказались на 35% выше, чем у Huawei P60.

Ключевым фактором успеха стал большой интерес к младшей модели Huawei Pura 70, которая составила более 61% от общего числа проданных устройств серии. Кроме того, россияне оценили эксклюзивные цвета новой линейки устройств, среди которых: коричневый и зелёный.

Отмечается, что серия Huawei Pura 70 отличается повышенной устойчивостью к повреждениям при падении благодаря использованию нового поколения стекла Kunlun Glass. Толщина корпусов моделей Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra составляет 8,4 мм. Эти и другие факторы влияют на популярность модели и её продажи в России.