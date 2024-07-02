ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В World of Tanks Blitz начался кроссовер с сериалом «Кибердеревня»

В World of Tanks Blitz начался кроссовер с сериалом «Кибердеревня»
Аудио-версия:
Комментарии

Авторы Tanks Blitz объяснили о старте коллаборации с сериалом «Кибердеревня». Кроссовер запустился вчера и будет идти как минимум до середины июля.

В игре появился ангар для техники, а также стартовал первый эпизод события «Привет фром Марс!» По завершении сюжетного отрывка игроки получат три новых камуфляжа «Киберберёзки», «Фрактал кукумбер» и «Робот-помощник», аватарки, фон профиля и другое.

Вдалеке шумят киберберёзки и жужжат роботы-помощники, пасущие коров… А рядом раскинулись грядки с фрактал кукумберами. Даже городским тут найдётся занятие — Робогозин уже зовёт! Заводи Марсоход, и погнали собирать урожай.

Видео доступно на YouTube-канале Tanks Blitz. Официальный канал. Права на видео принадлежат Wargaming.

World of Tanks Blitz представляет собой условно-бесплатную многопользовательскую игру, разработанную и выпущенную компанией Wargaming. Blitz практически полностью повторяет геймплей World of Tanks и включает в себя многие её элементы.

Материалы по теме
World of Tanks Blitz заработала больше $ 1 млрд за 10 лет существования
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android