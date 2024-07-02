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Началась предзагрузка Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact

Началась предзагрузка Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact
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Авторы Zenless Zone Zero объявили на сайте о старте предварительной загрузки игры. Она доступна всем владельцам PS5 и ПК, а также на Android и iOS.

События Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.

Благодарим всех Прокси за то, что так долго ждали вместе с нами! А теперь собирайте вещи, зарядите вашего банбу и в путь!

Главным героем выступит Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.

Релиз игры состоится уже 4 июля на тех же платформах, на которых стартовала предзагрузка.

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